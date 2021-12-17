Когогин и Варданян инвестировали 720 млн рублей в разработку электромобилей

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и российский инвестор, миллиардер Рубен Варданян стали партнерами в проекте по разработке электромобилей.

«Рубен Варданян и я, мы профинансировали начало этой работы. Мы выступили инвесторами. Публично Рубен Варданян озвучил (инвестирование в проект — прим. Т-и), я так же, как и он, вложил средства в этот проект. И я верю, что те идеи, которые были заложены в „КАМА-1“ (прототип — прим. Т-и) и проект „КАМА“ — это уже развитие этого продукта, имеют право на жизнь, очень интересную. <…> Я подчеркиваю, что я перечислил свои личные средства», — сообщил журналистам Когогин.

По его мнению, «КАМАЗ сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом». Поэтому и была учреждена отдельная компания — «КАМА».

Уставный капитал новой компании, согласно информационному ресурсу «СПАРК», составляет 720 млн рублей. «На сегодня проекту больше средств, что сделали мы с Рубеном, пока не нужно. В следующем году будет утвержден инвестиционный проект акционерами, будут согласованы действия с инвесторами, и тогда КАМАЗ тоже выступит в роли инвестора», — сказал Когогин.

Доля КАМАЗа при вхождении в проект составит ориентировочно 25%.

На уточняющий вопрос, правильно ли, что вложения каждого из инвесторов составили 360 млн рублей, Когогин сказал: «Я подтверждаю, что приблизительно столько мы с Рубеном и вложили».

Сейчас компания ведет работу с потенциальными инвесторами и планирует презентовать проект в I квартале следующего года.

«Я, конечно, понимаю, что к 2025 году в мире будет достаточно большой объем выпускаемых электромобилей, но мы именно ту нишу ищем, которая интересна потребителям сегодняшнего поколения Z („зумеры“, поколение родившихся после 1997 года — прим. Т-и)», — пояснил глава КАМАЗа.

Подробнее читайте в материале «„Ищем нишу для поколения Z“: Когогин вложил миллионы рублей в разработку электромобилей».