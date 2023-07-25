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«Все пожелания учтены»: в Лаишевском районе благоустроили 5 территорий «Нашего двора»
В этом году по республиканской программе «Наш двор» в Лаишевском районе РТ обустроят придомовые территории в Лаишево, Габишево, в селе Нармонка и Песчаных Ковалях. На данный момент в пяти из девяти дворов работы завершены.
«Завершена программа в Габишево, Песчаных Ковалях, в Лаишево — на улицах Маяковского, Олега Кошевого, Партсъезда. Продолжаются работы в двух дворах села Нармонка и в городе Лаишево на улице Лебедевой», — сообщил «Татар-информу» начальник Отдела строительства, ЖКХ и учета жилого фонда Лаишевского района Ратмир Зотин.
По словам собеседника агентства, жители активно вовлечены в программу, «подсказывают, как, где и что должно быть». Полное завершение программы на 2023 год запланировано на конец августа.
Как реализуется программа в Лаишево, рассказал и руководитель исполкома города Виктор Арефьев. «Двор — это то место, где соседи общаются, проводят вечера, дети играют, поэтому важно, чтоб он был уютным и комфортным, а ещё и удобным. Многие просили скамейки и аккуратные бельевые сушилки, все пожелания были учтены», — отметил глава городского исполкома.
В этом году в городе и районе новую жизнь получат 9 дворов за 34,1 млн рублей.
На дорожные работы по республиканской программе будет потрачена львиная доля расходов — 25,7 млн рублей, на установку малых архитектурных форм и освещение — по 4,2 млн рублей.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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