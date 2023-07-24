Татарстан получил грант в 164,4 млн рублей на создание новых парков и скверов

Два из девяти городов Татарстана стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги мероприятия подвели на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

Суммарно республика получит 164,4 млн рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств. Победителями стали Бавлы и Кукмор, сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

На конкурсе республику представляли Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Кукмор, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и, впервые, село Свияжск.

Фото: Бавлы

При подготовке заявок архитекторы не просто закладывают архитектурные решения, но и прогнозируют финансовые и социальные эффекты после реализации. Например, как проект позволит активировать местные сообщества, откроет территорию для жителей с новой стороны и создаст новые городские инициативы.

Во время подготовки заявок на территориях-участницах проходят мероприятия, которые помогают протестировать уже заложенные решения, выйти на диалог между администрацией и сообществами и вовлечь местный бизнес.

Фото: Бавлы

В категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» выиграл город Бавлы.

Сначала преобразится территория у школы №6, улицы Пионерская и площади Октября, а после — площадь у автовокзала. Это позволит связать общественные пространства города в единую сеть.

Фото: Бавлы

В категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» выиграл Кукмор. Проект объединяет территории улицы и больницы и предлагает концепцию комплексной реорганизации участка, создавая здоровую и безопасную среду, обеспечивающую единение человека с природой и оздоровление во всех смыслах.

Кроме того, благодарственным письмом от имени министра строительства, архитектуры и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина отмечена заявка села Свияжск.

Фото: Кукмор

Подготовку заявок курирует Институт развития городов Татарстана. В их составлении участвовали представители администраций и локальных сообществ.

В этом году Татарстан участвовал во всероссийском конкурсе уже в восьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, 32 из которых уже обновлены.

Фото: Кукмор

Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,7 млрд рублей. В прошлом году победителями стали восемь малых городов и исторических поселений республики: Альметьевск, Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш.