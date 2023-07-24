Два района Казани получили рекордную сумму на проект «Наш двор»

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Кировский и Московский районы столицы Татарстана получили максимальную сумму за все годы реализации программы Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор». Объем финансирования составил 746 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил первый заместитель главы администрации двух районов Ильсур Хисматуллин.

«Это самый большой объем финансирования за все годы реализации программы», — отметил спикер.

На эту сумму в текущем году в Кировском и Московском районах Казани в общей сложности благоустроят 98 дворов. «Выполнение программы в этом году качественно улучшит проживание более 20 тыс. жителей», — отметил спикер.

По словам Хисматуллина, в районах за три года реализации программы было благоустроено 319 дворов из 499, что составляет 64%. Общая площадь дворов — 433,5 тыс. кв. метров, площадь асфальта — 132 тыс. кв. метров.

Виды работ остаются прежними, всего их шесть: ремонт дорог и тротуаров, наружного освещения, установка скамеек и урн, площадок ТКО, детского и спортивного оборудования с покрытием площадок песчано-гравийной смесью, частичное озеленение.