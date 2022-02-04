Галимова: Все поликлиники Татарстана будут работать в выходные дни

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Все поликлиники Татарстана будут работать в выходные дни. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Расширенное заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан состоялось в Кабинете министров республики под председательством заместителя премьер-министра Лейлы Фазлеевой.

Главам муниципальных образований, руководителям на местах поручили лично объезжать все лечебные учреждения и оказывать содействие амбулаторному звену.

Кроме того, в штабе особо обратили внимание на необходимость строго соблюдать меры предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты, проводить термометрию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал доминирующим в Татарстане. И в республике вновь побит антирекорд по числу заболевших Covid-19.