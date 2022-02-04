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Ру Тат
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Здоровье
4 февраля 2022  10:32
Эвелина Киселёва

В Татарстане вновь побит антирекорд по числу заболевших Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 996 случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период — 52 398 случаев», — сообщила представитель санитарного ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 278 жителей, болевших Covid-19.

#коронавирус #статистика #омикрон
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