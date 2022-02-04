В Татарстане вновь побит антирекорд по числу заболевших Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 996 случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период — 52 398 случаев», — сообщила представитель санитарного ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 278 жителей, болевших Covid-19.