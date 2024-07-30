Все пассажиры покинули ПВР после крушения поезда Казань – Адлер

Пассажиры поезда Казань – Адлер, который накануне сошел с рельсов под Волгоградом, покинули пункты временного размещения (ПВР). Об этом «РИА Новости» заявил глава Котельниковского района Сергей Понкратов.

Ранее в РЖД сообщили, что большинство пассажиров поезда продолжили свой путь до пункта назначения на резервных составах, организованных РЖД. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что на данный момент в больницах остаются более 20 пострадавших, включая восьмерых детей.

Сергей Понкратов также добавил, что после происшествия в Котельниково было организовано семь ПВР, где разместили более 400 человек.

Напомним, что ЧП произошло накануне на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель«КамАЗа» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда.

По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ЧП под Волгоградом пострадали 52 человека. В Росжелдоре ранее сообщали, что в ЦРБ Котельниковского района доставили 55 человек. В РЖД заявили, что порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.