Водитель «КамАЗа», попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным ведомства, накануне в 12:20 водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда.

По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ЧП под Волгоградом пострадали 52 человека. В Росжелдоре ранее сообщали, что в ЦРБ Котельниковского района доставили 55 человек. В РЖД заявили, что порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.