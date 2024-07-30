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Водитель «КамАЗа», попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный
Водитель «КамАЗа», попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным ведомства, накануне в 12:20 водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда.
По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ЧП под Волгоградом пострадали 52 человека. В Росжелдоре ранее сообщали, что в ЦРБ Котельниковского района доставили 55 человек. В РЖД заявили, что порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
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