Все экипажи «КАМАЗ-мастера» допущены до старта ралли «Шелковый путь-2023»

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

За день до старта Международного ралли «Шелковый путь» прошли административные и технические проверки команд. По их результатам все экипажи «КАМАЗ-мастера» были допущены к гонке, сообщили в пресс-службе команды.

Напомним, что старт гонки состоится завтра на площади Тысячелетия в Казани. Это символично для участников, ведь первую гонку, тоже стартовавшую в столице РТ, выиграл экипаж под управлением Фирдауса Кабирова, опередивший в упорной борьбе Жерара де Роя и Алеша Лопрайса.

«Самое сложное — ничего не забыть взять на проверки, положить в машину каждую мелочь, — объяснил действующий победитель грузового зачета ралли «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. — За документы отвечает штурман, за автомобиль — пилот, а за свою экипировку — каждый из членов экипажа. <...> Все машины отправились в закрытый парк, где будут стоять до торжественного старта».

В грузовом зачете Татарстан представят пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер». Их соперниками выступят представители трех команд — «МАЗ-СПОРТавто» (Белоруссия) и российских «ГАЗ Рейд Спорт» и UralMotorSport — дебютанта ралли «Шелковый путь». В разных категориях в гонке примут участие свыше 90 участников.

Напомним, что финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля. Гонка состоит из девяти этапов, которые протянулись по территории 13 регионов России. Общая протяженность дистанции составит 5247 километров, более половины которых придутся на спортивные спецучастки.

Напомним, что на время проведения гонки в Казани перекроют ряд улиц и остановят движение троллейбусного маршрута №2.