Из-за «Шелкового пути» в Казани ограничено движение по ряду улиц

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана завтра стартует 13-е международные соревнования по автомобильному спорту «Шелковый путь». В связи с этим в городе будет ограничено движение по ряду улиц. В мэрии просят горожан и гостей города заранее планировать свой маршрут и следовать согласно установленным временным знакам.

Так, ограничительный режим установят:

на спуске с автодороги вдоль Кремля (улица Баумана) до площади Тысячелетия (до 23.00 10 июля);

на внутренней дороге стадиона «Ак Барс Арена» (до 10.00 7 июля);

на автодороге вдоль Кремля (Баумана, от Профсоюзной до Батурина — до 23.00 7 июля);

на проезде между цирком и Центральным стадионом (с 23.00 5 июля до 8 утра 7 июля);

в районе съезда из внутренней дороги вокруг «Ак Барс Арены» (до 20.00 6 июля).

Также с 23.00 сегодняшнего дня и до 23.00 6 июля ожидаются перекрытия дорог:

по улице Ташаяк, на участке от Лево-Булачной до Московской;

по Лево-Булачной, по направлению от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского;

по Право-Булачной, по направлению от Чернышевского до Ташаяк;

по Профсоюзной, на участке от Чернышевского до Право-Булачной;

на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия;

по площади Тысячелетия, от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях.

Напомним, церемония старта 13-го Международного ралли «Шелковый путь» пройдет 6 июля на площади Тысячелетия в Казани.