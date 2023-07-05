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Новости Татарстана и Казани
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На день закроют движение троллейбуса №2 в Казани
В Казани на сутки остановят движение троллейбусного маршрута №2. Мера принята на время подготовки и проведения ралли «Шелковый путь», сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Ограничение начнет действовать с 23.00 5 июля и продлится до 23.00 6 июля.
«Жителей и гостей столицы Татарстана просим заранее выбирать маршрут передвижения, а также следовать согласно установленным временным знакам», — говорится в телеграм-канале МУП.
Ранее «Татар-информ» сообщал о закрытии дорог на время соревнований.
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