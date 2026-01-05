Трамп выразил сомнение в атаке беспилотников на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что украинские беспилотники в конце декабря атаковали резиденцию российского лидера Владимира Путина.

«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения <… > Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря совершил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Лавров подчеркнул, что Россия, несмотря на атаку, не намерена выходить из переговорного процесса с США, хотя ее переговорная позиция будет пересмотрена.