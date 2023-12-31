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Руc Тат
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СВО 31 декабря 2023 10:53

Число погибших в результате обстрела в Белгороде достигло 24

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Количество жертв после украинской атаки в Белгороде увеличилось до 24 человек. Об этом сегодня заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«По состоянию на 8.30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», – указал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшими числятся 108 человек.

Позднее губернатор объявил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода, а также Валуйский и Шебекинский городские округа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
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