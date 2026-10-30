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Политика 30 октября 2026 19:54

Врио руководителя Росавиации назначена Наталья Андрианова

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Врио руководителя Росавиации назначена Наталья Андрианова
Наталья Андрианова
Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) замглавы ведомства Наталью Андрианову. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Наталья Андрианова родилась в 1979 году в Москве, окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент». Защитила диссертацию на степень кандидата экономических наук. Сначала трудилась в Минтрансе, а с 2004-го – в Росавиации. Там она прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства, каковым была назначена в 2021-м.

Прежний руководитель Росавиации Дмитрий Ядров был назначен министром транспорта РФ после того, как предыдущий министр Андрей Никитин сменил Виталия Савельева на посту вице-премьера, курирующего транспортную сферу.

Михаил Мишустин также перераспределил обязанности между своими заместителями. Неизменными обязанности остались только у одного из вице-премьеров – Алексея Оверчука.

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#Росавиация #Михаил Мишустин
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