Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В частности, на вице-премьера Марата Хуснуллина, помимо строительного комплекса и инфраструктурных вопросов, теперь возложена работа по обеспечению эффективного управления государственной собственностью, особенно в новых регионах.

Зона ответственности Дмитрия Чернышенко, включавшая прежде только туризм и молодежную политику, теперь расширена за счет вопросов цифровизации. Речь идет, в частности, о национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Помимо прочего, он будет курировать Минцифры РФ и Роскомнадзор, а также АНО «Цифровая экономика».

Александр Новак дополнительно будет отвечать за платформенное развитие экономики и госполитику в сфере производительности труда. К его ведению отнесены новые национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Новые атомные и энергетические технологии», а также координация работы госкорпорации «Росатом» (за исключением вопросов, отнесенных к сфере деятельности других вице-премьеров).

Первый вице-премьер Денис Мантуров теперь будет курировать часть новых национальных проектов и систему маркировки товаров. Соответствующих нацпроекты – «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его ведение также передана Федеральная служба по аккредитации.

Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов станет отвечать за весь финансовый блок, включая бюджетную, налоговую и кредитно-денежную политику. Среди курируемых им госструктур – Минфин, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба, Федеральная пробирная палата и Росалкогольтабакконтроля.

К зоне ответственности вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства Ирины Окладниковой отнесены методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению национальных целей развития, общий контроль реализации нацпроектов, контроль за исполнением федеральных законов, распоряжений, поручений и указаний Президента, организация законопроектной деятельности, подготовка проектов решений Правительства и поручений Премьера.

На Дмитрия Патрушева возложено общее руководство реализацией двух новых национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Татьяна Голикова станет отвечать за координацию работы над новыми национальными проектами «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Кадры», «Новые технологии сбережения здоровья».

Андрей Никитин будет ответственным за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. В его сферу деятельности включены национальный проект «Беспилотные авиационные системы», а также новый национальный проект «Эффективная транспортная система».

Вице-премьер – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития РФ.

Один только Алексей Оверчук сохранил круг обязанностей и курируемых сфер. Он не потерял ни одной старой зоны ответственности и не получил ни одной новой.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.