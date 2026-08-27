Минпромторг РФ отобрал 167 площадок для включения в перечень критически важных

Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Список был сформирован в рамках первого заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которое провел первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

Подкомиссия создана Правительством для межведомственной координации и контроля работы по повышению устойчивости значимых отраслей экономики. На заседании обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли.

Мантуров отметил, что подкомиссия будет рассматривать устойчивость отраслей с учетом существующих рисков и понесенного ущерба, а также вырабатывать адресные и системные меры для снижения угроз.

В числе приоритетных направлений работы он назвал мониторинг состояния ключевых предприятий, разработку инженерных и регуляторных решений для повышения защищенности и быстрого восстановления объектов, резервирование критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.

Подкомиссия также будет оценивать уровень безопасности объектов критической инфраструктуры, разрабатывать меры для обеспечения их нормальной работы и контролировать своевременное восстановление. Отдельное внимание планируется уделять минимизации социально-экономических последствий при нарушении работы предприятий.

«В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак. Наша общая задача – снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры. Тем самым поддерживать непрерывную работу предприятий, базовых для экономики, жизнеобеспечения и национальной безопасности. Будем использовать для этого различные механизмы», – отметил Денис Мантуров.

Одним из таких механизмов стал указ Президента РФ №604 от 24 августа 2026 года «О мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации». Документ предусматривает возможность временного управления имуществом компаний, которые не принимают необходимые меры по усилению защиты или своевременному устранению последствий атак.

По словам Мантурова, этот механизм должен носить прежде всего превентивный характер и применяться в случаях, когда собственники фактически игнорируют требования государства. Необходимость таких мер он связал с риском цепных последствий для смежных предприятий и целых отраслей экономики.

В заседании подкомиссии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минобороны и Генштаба ВС РФ, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий.