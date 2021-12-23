Временно исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский

Как стало известно ИА «Татар-информ», временно исполняющим обязанности ректора КФУ был назначен профессор Дмитрий Таюрский. Такое решение было принято на время следственных действий, связанных с Ильшатом Гафуровым.

Таюрский занимает пост проректора по научной деятельности в университете.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о заказном убийстве Елабужского депутата. Свою вину Ильшат Гафуров не признал.

Ученый совет КФУ написал открытое обращение на имена Председателя Правительства РФ, Министра науки и высшего образования России и Президента РТ с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с задержанием Ильшата Гафурова.