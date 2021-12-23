Арестованный ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает свою вину

Арестованный ректор Казанского университета Ильшат Гафуров не признал свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

«Вину не признаю», – передал слова задержанного ректора КФУ один из членов комиссии.

В данный момент Ильшат Гафуров содержится в ИВС, он попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы отвлечься и почитать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о заказном убийстве Елабужского депутата.

Ученый совет КФУ написал открытое обращение на имена Председателя Правительства РФ, Министра науки и высшего образования России и Президента РТ с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с задержанием Ильшата Гафурова.