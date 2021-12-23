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Происшествия
23 декабря 2021  13:54
Павел Климчак

Арестованный ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает свою вину

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Арестованный ректор Казанского университета Ильшат Гафуров не признал свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

«Вину не признаю», – передал слова задержанного ректора КФУ один из членов комиссии.

В данный момент Ильшат Гафуров содержится в ИВС, он попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы отвлечься и почитать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о заказном убийстве Елабужского депутата.

Ученый совет КФУ написал открытое обращение на имена Председателя Правительства РФ, Министра науки и высшего образования России и Президента РТ с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с задержанием Ильшата Гафурова.

#ильшат гафуров #ректор #КФУ
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