Ученый совет КФУ обратился к Президенту РТ по вопросу задержания Ильшата Гафурова

Ученый совет КФУ написал обращение на имена Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и Президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с задержанием ректора КФУ Ильшата Гафурова. Соответствующий документ опубликован на сайте вуза.

Совет отметил, что с момента назначения Ильшат Гафуров создавал все условия для развития университета во всех направлениях. За время его работы были открыты новые институты, научные центры, лаборатории и т.д. Были созданы комфортные условия для иногородних студентов.

«По инициативе И.Р. Гафурова в лоно классического университета было возвращено медицинское образование и восстановлена научно-клиническая деятельность. В тяжелый период развития пандемии на базе университетской клиники был развернут временный инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи жителям города», – сообщается в обращении.

Кроме того, ученый совет напомнил, что сегодня КФУ представлен в международных рейтингах по разным предметным областям. Так, в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» проект КФУ стал одним из лучших в треке «Территориальное/отраслевое лидерство».

В заключение совет университета просит не оставить обращение без внимания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о заказном убийстве Елабужского депутата.