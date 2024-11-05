«Врагов было много, нас 10 человек»: за что бойцам из Челнов вручили высокие награды

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Тагил

В Набережных Челнах передали награды участникам специальной военной операции. Четырем бойцам вручили медали «За Отвагу», Суворова и Жукова. Защитники Отечества, а также их родные и близкие рассказали о силе и мужестве на передовой.

Ветерану СВО с позывным Кощей вручили медаль «За Отвагу». Ради этого события он приехал в Челны из Москвы. В зоне боевых действий мужчина находился с 2023 года, когда подписал контракт с Минобороны России. После боевого слаживания мужчина отправился на фронт. В одном из боев он и его товарищи смогли отразить атаку врагов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Кощей

«Это было на Запорожском направлении. Врагов было много. У нас была позиция, которую мы, собственно, и удерживали. Нас оставалось 10 человек. Противника было до роты солдат с техникой. Мы защитили свою позицию, не дали врагу пройти дальше», — рассказал ветеран.

Мама бойца переживала за сына, но решение его приняла и поддержала. Она пожелала ему удачи и посоветовала быть осторожным.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: мама бойца Ирина

«Я отреагировала очень болезненно, потому что у меня единственный сын. Я вообще очень переживала за него. Но он сказал: „Пойду защищать Родину!“. И пошел. Я конечно очень горда, что воспитала такого сына, настоящего человека, бойца. Я просто счастлива, что он получает награду, медаль нашла своего героя», — рассказала мама Ирина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Кощей

Еще один челнинский боец удостоился награды. Ветерану СВО с позывным Тагил вручили медаль Суворова. Мужчина также подписал контракт на военную службу.

«Люблю свою Родину. Все-таки я тут родился, поэтому, как бы там ни было, я буду топить за нее, правы мы. Во всяком случае я за свою Родину. Поэтому решил тоже вклад внести в общее дело», — пояснил ветеран.

Сын бойца Илья считает своего отца героем, потому что он воевал за Родину.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Тагил

Воевал за Родину и Владимир. Ему также вручили медаль Суворова. Супруга бойца Алена считает своего супруга героем, ведь и он пошел на это по своему желанию.

«Мы с родителями его отговаривали, дети тоже просили, чтобы папа не шел туда. Он ушел 3 октября в зону военной операции. Звонил очень редко. Наверное, за 2 недели, которые он там находился, позвонил лишь раза три. Звонки были короткие, по несколько секунд. Он предупреждал, что жив, здоров», — рассказала Алена.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Владимир

Поздравить челнинцев и вручить им заслуженные награды пришел мэр Наиль Магдеев.

«Сегодня страна в очередной раз сдает экзамен на гражданскую зрелость и мужество, на личную отвагу и храбрость наших воинов, сыновья всех национальностей и народностей нашей страны защищают с оружием в руках интересы нашего государства», — отметил градоначальник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Алена

Более 3 тыс. челнинцев принимают участие в специальной военной операции. Автоград в свою очередь оказывает всю необходимую поддержку бойцам. Помогают как волонтеры и активисты, так и предприниматели, представители власти.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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