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Новости Татарстана и Казани
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Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности
Пострадавших в результате массовой атаки БПЛА в столице республики нет.
Несмотря на это, как сообщили в Минздраве Татарстана, все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани сегодня утром зафиксировали восемь прилетов БПЛА.
В результате атаки беспилотников произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.
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