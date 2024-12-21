Пострадавших в результате массовой атаки БПЛА в столице республики нет.

Несмотря на это, как сообщили в Минздраве Татарстана, все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани сегодня утром зафиксировали восемь прилетов БПЛА.

В результате атаки беспилотников произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.