Врачи РКБ смогли сохранить руку девушке, попавшей под лопасти винта в аэропорту Бугульмы

Руку девушки-диспетчера, которая получила тяжелую травму на аэродроме в Бугульме в начале июня, удалось спасти. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.

«Первый этап заершен. Мы с уверенностью можем сказать, что руку удалось сохранить. Следующим этапом мы планируем пересадку мышечных тканей, пластику кости. Что удивительно, винт, который раздробил кость и разорвал мышцы, не повредил плечевую артерию. Именно она питает всю руку, и если бы ее повредило, девочка либо осталась бы без руки, либо погибла бы от потери крови», – объяснил заведующий отделением травматологии №2 Раиль Гайзатуллин.

23-летнюю девушку доставили в РКБ в ночь на 1 июня и сразу же отправили на операционный стол к травматологам двух отделений РКБ. Помимо операций, врачи назначили пострадавшей антибактериальную и противотромбную терапию. Три недели медики делали перевязки и следили за состоянием руки.

По словам врачей, говорить о том, что рука спасена, с уверенностью нельзя было до сегодняшнего дня.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в РКБ Казани доставили девушку-диспетчера, которая попала под лопасти винта самолета Cessna-172 на аэродроме Бугульмы. Инцидент произошел вечером 31 мая. Девушка получила очень тяжелую травму – ей практически оторвало руку.