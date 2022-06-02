В РКБ доставили девушку-диспетчера, которая попала под лопасти винта в аэропорту Бугульмы

Камская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Бугульмы девушка, работающая диспетчером, попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172, находившегося на стоянке аэродрома. Инцидент произошел 31 мая около десяти часов вечера.

В результате случившегося она получила различные травмы, и ее госпитализировали в РКБ Казани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.