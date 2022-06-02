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Происшествия
2 июня 2022  17:09
Павел Климчак

В РКБ доставили девушку-диспетчера, которая попала под лопасти винта в аэропорту Бугульмы

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Камская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Бугульмы девушка, работающая диспетчером, попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172, находившегося на стоянке аэродрома. Инцидент произошел 31 мая около десяти часов вечера.

В результате случившегося она получила различные травмы, и ее госпитализировали в РКБ Казани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

#Бугульма #аэропорт #пострадала женщина
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