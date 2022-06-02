В РКБ рассказали о состоянии девушки, получившей тяжелую травму на аэродроме в Бугульме

23-летнюю девушку доставили в РКБ в ночь на 1 июня и сразу же на операционный стол. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Девушка получила очень тяжелую травму, ей практически оторвало руку.

«Пострадавшая поступила с неполным отрывом конечности, с разможженными тканями. Врачи ее прооперировали, состояние оценивается, как тяжёлое. Впереди ее ждут ещё несколько операций», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.

По данным источника агентства, девушка обходила самолёт не с той стороны и попала под лопасти винта.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, чтов РКБ Казани доставили девушку-диспетчера, которая попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172, который находится на аэродроме Бугульмы. Инцидент произошел вечером 31 мая.