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Врачи рассказали о состоянии выживших в ночной аварии с фурой в Актанышском районе
Медики Набережных Челнов, используя санитарную авиацию, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу детей, пострадавших в результате ДТП в Актанышском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.
«Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей примут специалисты ДРКБ в Казани», — уточнили в горздраве Челнов.
Женщина, пострадавшая в ночном ДТП, получает лечение в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. В пресс-службе клиники рассказали, что женщина находится в состоянии средней степени тяжести.
«Пациентка находится в реанимации в состоянии ближе к средней степени тяжести. Она в сознании, на самостоятельном дыхании, продолжает наблюдаться в реанимационном отделении. Завтра планируется перевод в палату», — рассказала заместитель главного врача БСМП по медицинской части Антонина Панина.
Напомним, что ночью рядом с деревней Аняково в Актанышском районе республики лоб в лоб столкнулись Kia и фура Man. По предварительной информации, в легковом автомобиле находилась семья из пяти человек, среди них – трое детей. К сожалению, 9-летняя девочка погибла на месте, водитель автомобиля скончался по пути в больницу.
Видезапись предоставлена пресс-службой ДРКБ
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