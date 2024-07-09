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По пути в больницу погиб водитель Kia, столкнувшейся с фурой под Актанышем
Согласно информации Прокуратуры Татарстана, в аварии погибли 8-летняя девочка и водитель иномарки, столкнувшейся с фурой в Актанышском районе.
Напомним, столкновение легкового автомобиля Kia и грузового тягача MAN произошло около полуночи на 1138-м километре федеральной трассы М7 «Москва-Уфа».
В результате аварии погибли два человека: 9-летняя пассажирка Kia Rio скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки – по пути в больницу. Еще трое пассажиров, включая двух несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На место аварии выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура инициировала процессуальную проверку обстоятельств ДТП и взяла ход расследования под свой контроль.
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