По пути в больницу погиб водитель Kia, столкнувшейся с фурой под Актанышем

Согласно информации Прокуратуры Татарстана, в аварии погибли 8-летняя девочка и водитель иномарки, столкнувшейся с фурой в Актанышском районе.

Напомним, столкновение легкового автомобиля Kia и грузового тягача MAN произошло около полуночи на 1138-м километре федеральной трассы М7 «Москва-Уфа».

В результате аварии погибли два человека: 9-летняя пассажирка Kia Rio скончалась на месте происшествия, а водитель легковушки – по пути в больницу. Еще трое пассажиров, включая двух несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На место аварии выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура инициировала процессуальную проверку обстоятельств ДТП и взяла ход расследования под свой контроль.