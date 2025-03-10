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Происшествия 10 марта 2025 13:04

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Вишневского в Казани

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На данный момент пострадавшие в ДТП на Вишневского поступают в городскую клиническую больницу №7 Казани.

«Те, кто поступил, находятся в состоянии средней степени тяжести, в сознании. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациенты продолжают поступать», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе городской клинической больницы №7.

«Татар-информ» расказывал, что в Казани легковушка влетела в автобусную остановку. В результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

#ДТП жертвы
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