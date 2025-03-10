На Вишневского в Казани легковушка влетела в автобусную остановку, есть пострадавшие

В соцсетях появилась информация, что на улице Вишневского в Казани легковушка влетела в автобусную остановку.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, в результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.

На место ДТП выехали четыре бригады скорой помощи и две бригады медицины катастроф.

Как сообщили агентству в МВД по РТ, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются.

На место выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Марат Галлямов.