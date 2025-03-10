В Казани возбудили уголовное дело после серьезного ДТП у автобусной остановки

В Казани возбудили уголовное дело после серьезного ДТП, в котором пострадали 11 человек.

На автобусной остановке водитель такси, пытаясь объехать автобус, влетел в находившихся на остановке людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

«Татар-информ» рассказывал, что девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок – в ДРКБ.

Прокуратура Татарстана контролирует установление всех обстоятельств.