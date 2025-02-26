«Врачебный опыт семьи помогает»: в Казани чествовали династии медиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанской Ратуше прошла торжественная церемония, посвященная медицинским династиям города. Семьи врачей поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

Десять династий посвятили медицине свою жизнь, накопив впечатляющий трудовой стаж — от 128 до 800 лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы чествуем медицинские династии города, которые из поколения в поколение стоят на страже здоровья наших горожан. Врач – это призвание, большая ответственность и готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. В ваших руках самое ценное – жизнь и здоровье пациента», – сказал Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин подчеркнул, что профессионализм казанских врачей, основанный на многолетнем опыте и современных методах лечения, делает систему здравоохранения столицы Татарстана все более эффективной и инновационной. Городские власти, в свою очередь, прилагают усилия для создания комфортных условий работы. Так, в 2024 году завершили строительство перинатального центра ГКБ №7, многопрофильной поликлиники в жилом комплексе «Салават Купере». Были введены в эксплуатацию врачебные амбулатории в жилых массивах Чебакса и Борисоглебское.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы понимаем, что даже самое современное оборудование бесполезно без человека. Хочу подчеркнуть особую роль медицинских династий в жизни Казани. На протяжении столетий семьи посвящают себя прекрасной профессии врача, прививают ее важность детям. Это и есть любовь к делу, преданность высшим гуманистическим идеалам», – подчеркнул градоначальник.

Ильсур Метшин рассказал собравшимся о том, что в детстве мечтал стать врачом, потому что его мама более 30 лет проработала медсестрой. Он даже носил белый халат и гулял по больничным коридорам. Хотя эта мечта не воплотилась в жизнь, свою любовь к профессии врача он сохраняет и на посту руководителя города.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В церемонии награждения приняли участие представители врачебных династий, которые работают в здравоохранении не менее трех поколений: Миролюбовы, Амировы-Ахунзяновы, Бакиевы-Добронецкие, Хабировы-Абашевы, Жаворонковы-Богдановы, Булатовы-Аюповы, Акрамовы-Гимадеевы, Курбангалеевы-Мухутдиновы, Михайловы-Абдуллины-Вагаповы и династия Ахметзяновых.

Особое внимание привлекла семья Жаворонковых-Богановых, чей общий медицинский стаж составил впечатляющие 800 лет.

«Очень тронут этим мероприятием, для меня большая часть оказаться здесь. Семейная династия является глубинным государством в медицине. Знания, которые мы получаем в институте, дают очень многое. Также очень многое дает семейное участие в медицине, потому что оно находится на подсознательном уровне. И если не срабатывают знания, вспоминается опыт, полученный от близких», – рассказал заведующий кафедрой неврологии КГМУ, руководитель неврологической клиники РКБ Энвер Богданов.

Представителям династий вручили благодарственные письма и памятные статуэтки. Мероприятие закончилось выступлением народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной. После торжественного награждения для врачей организовали фуршет.