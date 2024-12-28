В «Салават Купере» открыли крупнейшую поликлинику Казани

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Сегодня в жилом комплексе «Салават Купере» состоялось открытие крупнейшей поликлиники Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Поликлинику построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

На торжественном открытии присутствовали министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие почетные гости. Старт работе учреждения в режиме видеоконференцсвязи дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее взрослое население ЖК «Салават Купере» обслуживалось медицинским объединением «Спасение» на площади всего 700 квадратов. Площадь новой поликлиники составляет около 12 тыс. квадратных метров. Здание строилось с учетом самых современных требований к оказанию медицинской помощи. В ней есть и травмпункт, и станция скорой помощи, и женская консультация.

Поликлиника рассчитана на 50 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детского. Медики участковых поликлиник, которые работали на территории ЖК и близлежащих районов, теперь будут трудиться в одном учреждении. В новой поликлинике также есть компьютерный томограф, три рентген-аппарата, эндоскопы. У каждого отделения свой вход, есть отдельный и для пациентов с температурой.