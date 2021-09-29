Врач Тимаков: Август оптимален для ежегодной вакцинации от коронавируса

Оптимальным временем для ежегодной вакцинации от коронавируса Covid-19 в будущем станет август. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

«Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь — октябрь», — заявил специалист, отвечая на вопрос, какой месяц лучше всего будет подходить для ежегодной вакцинации от SARS-CoV-2.

По словам медика, прививаться необходимо перед осенним подъемом заболеваемости ОРВИ. Вместе с тем получать вакцину в жару нежелательно, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура воздуха. Соответственно, «прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален», заключил Тимаков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что иммунолог назвал три причины для ревакцинации от коронавируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от Covid-19. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Неоднократно призывал сограждан прививаться Президент РФ Владимир Путин.

В Татарстане по данным на 28 сентября вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 080 174 жителя республики. Двумя дозами вакцинированы 947 523 татарстанца.

