В Татарстане за сутки выявлено 60 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них три завозных и 57 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать четыре человека госпитализировано, 36 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 20 человек. В Набережных Челнах отмечено 12 случаев болезни, а в Тукаевском районе — шесть. Всего инфицированные выявлены в 15 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 18 сентября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 26 942 случая заболевания. Выздоровели 23 163 жителя Татарстана, в том числе 49 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 1 080 174 татарстанца. При этом за минувший день привились 2220 человек. Двумя дозами вакцинированы 947 523 жителя республики.