Иммунолог назвал три причины для ревакцинации от коронавируса

Минздрав России рекомендует ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев. Это оптимальный срок, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

«Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — пояснил кандидат наук.

По его словам, повторно прививаться раньше установленного российским министерством срока нужно в нескольких случаях. Первый — поездка в страну с неблагополучной эпидобстановкой. Так, если с первой вакцинации прошло пять или пять с половиной месяцев, стоит привиться за две недели (минимум) до поездки. По словам Крючкова, при сроке в 10 дней и меньше никакого эффекта от дополнительной инъекции не будет.

Также досрочная вакцинация может понадобиться пожилым людям или пациентам с некоторыми заболеваниями.

«Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше, — рассказал Крючков. — Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи».

Иммунолог предположил, что в будущем пожилые люди будут прививаться с интервалом 4-5 месяцев, а молодые — каждые 8-9 месяцев.