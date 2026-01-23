Врач объяснила, чем опасны морозы для сердечников и гипертоников

Как и прогнозировали синоптики, в Татарстане наступило ощутимое похолодание. Столбики термометров опустились до -25, -27 градусов. Помимо прочего, низкие температуры могут навредить тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом «Татар-информу» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Люция Фейсханова.

«Когда сильно понижается температура воздуха, повышается атмосферное давление. В этом случае рискуют в первую очередь те, кто страдает гипертонической болезнью. Во время морозов должны быть осторожны и те, у кого диагностирована ишемическая болезнь сердца. Им лучше не выходить резко из теплого помещения на холод, потому что может наступить спазм сосудов, что повлечет приступ стенокардии», – подчеркнула медик.

Перед наступлением холодов необходимо проверить, все ли нужные лекарства есть в вашей аптечке. Продолжайте принимать их в соответствии с назначением врача. При этом в сами холода, как и в жару, лучше избегать экстремальных физических нагрузок – не стоит бегать и поднимать тяжести.

«Главное – избегать переохлаждения. Если есть возможность не выходить на улицу, лучше находиться дома. Если все-таки пришлось выйти на мороз, тепло одевайтесь, обязательно должен быть головной убор. Не забывайте про шарф – без него у вас будет ощущение, что мороз ощущается не только снаружи, но и внутри, что губительно скажется на сосудах», – объяснила Люция Фейсханова.

