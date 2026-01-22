Обостряет астму и экзему, вгоняет в депрессию: какие риски для здоровья несет мороз?

Уже на днях столбики термометров в Республике Татарстан опустятся ниже отметки в –30 °C. О том, чем опасны низкие температуры для нашего организма, кому лучше остаться дома в морозные дни и как обезопасить себя, выходя на холодный воздух, «Татар-информу рассказали терапевт, пульмонолог, дерматолог и психиатр.





«Если есть возможность не выходить на улицу, лучше находиться дома»

В конце этой недели температура в Татарстане упадет ниже –30 градусов. О том, какую опасность несут морозы для разных систем нашего организма, «Татар-информу» рассказали республиканские медики.

«Когда сильно понижается температура воздуха, повышается атмосферное давление. В этом случае рискуют в первую очередь те, кто страдает гипертонической болезнью. Во время морозов должны быть осторожны и те, у кого диагностирована ишемическая болезнь сердца. Им лучше не выходить резко из теплого помещения на холод, потому что может наступить спазм сосудов, что повлечет приступ стенокардии», – рассказала агентству главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Люция Фейсханова.

Перед наступлением холодов необходимо проверить, все ли нужные лекарства есть в вашей аптечке. Продолжайте принимать их в соответствии с назначением врача.

«Главное – избегать переохлаждения. Если есть возможность не выходить на улицу, лучше находиться дома.

Если все-таки пришлось выйти на мороз, тепло одевайтесь, обязательно должен быть головной убор. Не забывайте про шарф – без него у вас будет ощущение, что мороз ощущается не только снаружи, но и внутри, что губительно скажется на сосудах», – объяснила медик.

В холод, как и в жару, лучше избегать экстремальных физических нагрузок. Не стоит бегать и поднимать тяжести.

По словам Люции Фейсхановой, обращаемость к кардиологам растет не из-за самой низкой температуры, а из-за атмосферного давления. К счастью, современные приложения погоды указывают и этот параметр, поэтому ими можно и нужно пользоваться.

«На морозе безопаснее дышать через нос»

«У здорового человека дыхательные пути рассчитаны на теплый и увлажненный воздух. Морозный воздух охлаждает и высушивает слизистую носа и гортани, а также вызывает рефлекторный спазм бронхов. Вдохнув морозный воздух, многие из нас могут кашлять. Однако это не болезнь, а нормальная реакция, если кашель кратковременный и проходит после согревания», – рассказала заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Екатерина Дьякова.

На морозе снижается местный иммунитет слизистых, а вирусы легче проникают в дыхательные пути. Поэтому после переохлаждения чаще развиваются ОРВИ и бронхит, а уже как осложнение – пневмония.

Чаще всего при низких температурах обостряются:

бронхиальная астма;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

аллергический ринит;

хронический синусит.

«На морозе безопаснее дышать через нос. Так воздух согревается, увлажняется и частично очищается от частиц и микробов. Дыхание через рот – прямое раздражение бронхов. Шарф или маска будут реально полезны, особенно при сильном холоде. Защищаться с помощью них особенно важно людям с астмой, ХОБЛ и частыми бронхитами», – подчеркнула пульмонолог.

Как в морозные дни вести себя людям с хроническими болезнями дыхательной системы?

Избегать физической нагрузки на морозе;

астматикам нужно иметь при себе ингалятор;

за 15–30 минут до выхода нужно использовать назначенные врачом препараты;

лучше вообще не выходить на улицу при температуре ниже –15…–20 °C без крайней необходимости.

Некоторые симптомы после пребывания на морозе должны насторожить и заставить обратиться к врачу. Среди них: одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание, повышение температуры, слабость, озноб и боль в груди при дыхании. Особенно важно не тянуть с обращением в больницу в том случае, если симптомы нарастают, а не уменьшаются.

Холод разрушает здоровую кожу, что уж говорить о больной

«Мороз, ветер и снег – это стресс для кожи. Сальные железы начинают вырабатывать меньшее количество секрета, нарушается защитный кожный барьер. Даже нормальная кожа становится сухой, стянутой, и из-за холода более заметны морщины. Раздраженная сухая кожа может выглядеть старше, но это не говорит о том, что зима старит», – объяснила заведующая отделом медицинской профилактики Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Елена Тухватуллина.

На холоде сужаются поверхностные сосуды, а когда человек заходит в помещение, они расширяются. Эти «качели» – еще одно большое испытание для кожи. Страдают от холода и губы, потому как быстро обезвоживаются. Ухудшает ситуацию привычка облизывать губы – это неизбежно приводит к воспалению, трещинам и болезненным заедам.

«У людей с хроническими болезнями кожи холодная погода может вызвать обострение. С новой силой дают о себе знать атопический дерматит, экзема, псориаз и розацеа. Из-за усилившегося зуда и сухости люди расчесывают кожу и могут занести вторичную инфекцию», – рассказала врач.

Помочь коже можно с помощью правильного ухода.

Умывайтесь теплой водой с использованием средств, которые не нарушают защитный барьер кожи. Нежелательно использовать мыло на основе щелочи и спиртовых растворов. Не нужно усиленно растирать себя полотенцем, лучше аккуратно промокать кожу после душа. За полчаса до выхода на улицу лучше наносить увлажняющие кремы. Эффективен крем с функциями «защита – питание – восстановление». Изучите состав. Полезными будут следующие компоненты: церамид, сквалан, лецитин, олива, авокадо, миндаль и абрикосовая косточка. Людям с хроническими заболеваниями кожи нужно использовать эмоленты. Наносить их нужно на слегка увлажненную кожу лица и тела после умывания или душа.

«Обязательно надевайте перчатки или варежки. На морозе нежелательно носить металлические украшения, например серьги. Они быстро охлаждаются и могут усилить обморожение. Колючие шерстяные шарфы и свитеры хорошо сохраняют тепло, но они могут навредить людям с чувствительной кожей, вызвав раздражение, зуд и покраснения. Лучше носить одежду из кашемира или шерсти альпаки – она мягкая и гипоаллергенная», – посоветовала Елена Тухватуллина.

Колючие шерстяные шарфы и свитеры, конечно, хорошо сохраняют тепло, но они могут вызвать зуд и покраснение.

Чтобы не травмировать кожу, после возвращения с мороза не надо сразу залезать в горячую ванну. Согреваться нужно постепенно. В квартире не будет лишним использовать увлажнители воздуха. Сохранить структуру кожи поможет правильное питание. В рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, травяные чаи и вода.

Если на холоде у вас появились волдыри, сильный зуд, отек, срочно обратитесь за помощью к врачу. Это могут быть симптомы холодовой крапивницы. У некоторых людей она появляется как ответ иммунной системы на холод. Среди ее последствий отек гортани и анафилактический шок.

«Если за окном мороз, наслаждайтесь этим из своей уютной квартиры»

«Низкие температуры могут быть мощным нейробиологическим раздражителем. Когда человеку холодно, организм бросает свои ресурсы на терморегуляцию, это большой стресс для него. В морозные дни нарастает раздражительность и эмоциональная лабильность, то есть человек быстрее выходит из себя», – отметила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Комфортной для психики можно назвать температуру выше –15…–20 °C. Если низкие температуры держатся долго, наступает состояние психического истощения. Человек становится вялым, апатичным, порой даже плаксивым.

«Зимой заметно снижается выработка серотонина, гормона настроения. Люди с диагностированными расстройствами подвергаются риску обострения. Мороз может выступать провокатором психических расстройств, например депрессии и сезонного аффективного расстройства. Нехорошо чувствуют себя и те, кто страдает паническими атаками. Из-за спазма сосудов учащается сердцебиение, а мозг может считать это как стресс-фактор. В результате начнется паническая атака», – сказала психотерапевт.

Многие люди практикуют закаливание и моржевание. Это действительно может поднять уровень дофамина и эндорфина, но если человек находится в депрессии, бодрящий холод может еще сильнее исчерпать его ресурсы. В таких состояниях, по словам врача, не нужна шоковая терапия, нужно тепло.

«О том, как бороться с апатией в непогоду, я бы хотела рассказать на примере северной страны Исландия. Там очень переменчивая погода, и в исландском языке есть слово, которое произносится примерно как "глюгга-ведюр". Оно означает умение человека радоваться и любоваться любой погодой из окна теплого дома. Если на улице холодно, разрешите себе спокойно спрятаться в своей уютной квартире или доме и наслаждайтесь даже самой морозной зимой. Создать психологическое чувство защищенности помогут теплый плед, горячий чай и аромасвечи», – посоветовала Оксана Захарова.