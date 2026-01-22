news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 января 2026 12:20

Синоптики Татарстана предупреждают о 33-градусных морозах

Читайте нас в
Телеграм
Синоптики Татарстана предупреждают о 33-градусных морозах
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 23 января, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике ожидается понижение температуры воздуха до -25, -27 градусов.

На севере и востоке Татарстана при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -33 градусов. При этом в Казани в низких местах похолодает до тех же -25, -27, что и в целом по региону.

Кроме того, днем кое-где в северных районах республики сохранятся 25-градусные морозы.

читайте также
Водителей в Татарстане призвали отказаться от дальних поездок из-за сильных морозов
Водителей в Татарстане призвали отказаться от дальних поездок из-за сильных морозов
Обостряет астму и экзему, вгоняет в депрессию: какие риски для здоровья несет мороз?
Обостряет астму и экзему, вгоняет в депрессию: какие риски для здоровья несет мороз?
#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #аномальное похолодание #морозы в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026
МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

МО: Над Татарстаном сбили один украинский беспилотник

21 января 2026