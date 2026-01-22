Синоптики Татарстана предупреждают о 33-градусных морозах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 23 января, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике ожидается понижение температуры воздуха до -25, -27 градусов.

На севере и востоке Татарстана при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -33 градусов. При этом в Казани в низких местах похолодает до тех же -25, -27, что и в целом по региону.

Кроме того, днем кое-где в северных районах республики сохранятся 25-градусные морозы.