Врач-невролог: Проверка генотипа не дает знания о том, разовьется ли Альцгеймер

Юлия Житкова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вероятность развития поздней формы болезни Альцгеймера частично обусловлена генами, но основным фактором риска является не наследственность, а возраст. Об этом рассказала руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Юлия Житкова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Врач-невролог пояснила, что существуют две формы болезни Альцгеймера. Наследственная форма передается из поколения в поколение и развивается до достижения 65-летнего возраста. Гены, которые ее вызывают, «четко установлены», но на этот вариант приходится всего около 5% случаев заболевания.

«Оставшиеся 95% болеют случайной формой болезни. Она имеет сложный геномный профиль. В этом случае не один ген отвечает за заболевание, а целые вариации», — подчеркнула специалист.

В частности, среди генов, связанных с повышенным риском развития этого варианта заболевания, наиболее известен 4-й вариант гена белка предшественника амилоида. «Но проверка своего генотипа не дает представления о том, разовьется ли болезнь Альцгеймера у человека», — заключила Житкова.