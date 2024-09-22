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Врач-невролог: Проверка генотипа не дает знания о том, разовьется ли Альцгеймер
Вероятность развития поздней формы болезни Альцгеймера частично обусловлена генами, но основным фактором риска является не наследственность, а возраст. Об этом рассказала руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Юлия Житкова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
Врач-невролог пояснила, что существуют две формы болезни Альцгеймера. Наследственная форма передается из поколения в поколение и развивается до достижения 65-летнего возраста. Гены, которые ее вызывают, «четко установлены», но на этот вариант приходится всего около 5% случаев заболевания.
«Оставшиеся 95% болеют случайной формой болезни. Она имеет сложный геномный профиль. В этом случае не один ген отвечает за заболевание, а целые вариации», — подчеркнула специалист.
В частности, среди генов, связанных с повышенным риском развития этого варианта заболевания, наиболее известен 4-й вариант гена белка предшественника амилоида. «Но проверка своего генотипа не дает представления о том, разовьется ли болезнь Альцгеймера у человека», — заключила Житкова.
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