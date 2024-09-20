«Деменцией может заболеть любой из нас»: врач о том, как снизить риск развития болезни

Основной симптом деменции – прогрессирующее снижение когнитивных функций

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2050 году больных деменцией в мире будет 152 миллиона

Деменция – это группа заболеваний, которые объединяет основной симптом – прогрессирующее снижение когнитивных функций. Тех функций, которые позволяют человеку познавать окружающий мир и ориентироваться в нем, приобретать определенные навыки.

Именно из-за этой болезни пожилые люди нуждаются в постоянном уходе. Ученые прогнозируют, что к 2050 году таких пациентов во всем мире будет порядка 152 миллионов.

«90% деменций адресованы к процессам, которые происходят в мозге. Это образование вещества в тканях мозга, которое препятствует адекватной межнейрональной передаче импульсов. Или нарушение каких-либо сосудистых процессов, которые происходят при ишемическом или геморрагическом инсульте», – объяснила заведующая женским отделением Республиканской клинической психиатрической больницы, которое занимается лечением деменции, врач-психиатр Елена Платова.

Оставшиеся 10 процентов приходятся на деменции, которые возникли из-за влияния внешних факторов – токсического воздействия веществ, например алкоголя, или неграмотного использования лекарств, последствия инфекций. Однако, по словам врача, у этих случаев есть особенность: как только внешний фактор прекращает действовать на человека, деменция частично отступает.

Но если причина в головном мозге, то прогресс заболевания неизбежен.

Чаще всего, в 60-70% случаев, врачи встречаются с болезнью Альцгеймера – это один из видов деменции.

Елена Платова: «Чаще всего, в 60-70% случаев, врачи встречаются с болезнью Альцгеймера – это один из видов деменции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вылечить деменцию не получится, но ее можно затормозить»

Если вы человек наблюдательный, то вполне сможете заметить, что у вас самого или у вашего близкого начинается деменция.

«Если человек сам или его близкие обращают внимание на то, что дела или работа, которую раньше он выполнял успешно, без затруднений, вдруг начала требовать больших затрат по времени, концентрации внимания, если это длится больше 2-3 месяцев и не связано с какими-то внешними факторами – с тяжелой психотравмирующей ситуацией или сопутствующими заболеваниями, то надо насторожиться», – объяснила заведующая отделением РКПБ.

Заметить такие изменения, говорят эксперты, возможно, но, к сожалению, нередко человек их попросту игнорирует.

Уже на следующем этапе развития болезни человек утрачивает способность быстро адаптироваться к новым условиям, например не справляется с новым гаджетом. Или можно заметить, что человек, который всегда хорошо выполнял какую-то последовательность действий на своем месте, в новой среде эти же действия правильно выполнить не в состоянии.

При таких тревожных симптомах, подчеркивают специалисты, необходимо обращаться к психиатру.

Болезнь прогрессирует с разной скоростью. Лечение, выписанное врачом, поможет поддерживать когнитивные способности на том уровне, который наблюдался к началу приема лекарств. А также помогут справиться с беспокойством, тревожностью, плохим сном или агрессией. На ранних стадиях развития болезни может помочь нагрузка на мозг. Можно обратиться в кабинеты памяти – их несколько в Казани. Проверить память можно на некоммерческом портале memini.ru, пройдя тест. Но вылечить деменцию, увы, не получится.

«Дальше у человека нарушается восприятие окружающего мира. Он перестает запоминать текущие события, испытывает сложности в ориентировке, в результате этого у него актуализируются наиболее яркие воспоминания его жизни. Чаще всего он предполагает, что находится, например, в родительском доме или сейчас вернутся его маленькие дети», – рассказала врач.

Болезнь прогрессирует с разной скоростью. Лечение, выписанное врачом, поможет поддерживать когнитивные способности на том уровне, который наблюдался к началу приема лекарств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больного можно постараться мягко вернуть в реальность – показать календарь, посмотреть вместе в окно, уточнить, какое сейчас время года, дать ориентиры на то, что его окружает. Психиатр подчеркнула: возмущенно указывать больному деменцией на его ошибки – кричать, раздражаться – не стоит.

«Человек все равно не запомнит содержание ваших нотаций и рекомендаций вспомнить, что его родители давно умерли, а сам он живет совсем в другом городе. Вы и сами расстроитесь, и пациент получит порцию негатива, наблюдая эмоциональную реакцию близких. Имея ограниченность в восприятии обращенной речи, он будет резко реагировать на эмоциональную составляющую, то есть на то, как эта информация подается. Если она подается с досадой, раздражением, слезами или агрессией, то человек будет испытывать недоумение или будет копировать поведение. Просто представьте, что вы попали в страну, языка которой практически не знаете, к вам подходят двое: один гладит вас по плечу и улыбается, а другой – сердитый, активно жестикулирует, громкий и резкий. Кого вам больше захочется слушать – то же самое испытывают и люди с деменцией», – объяснила Елена Платова.

Что можно и что не нужно делать родственникам больного деменцией?

Родственники, которые столкнулись с этой болезнью близкого, обычно пребывают в состоянии шока. Но им нужно это пережить и принять. И сделать это порой очень сложно, ведь чаще всего это случается с их пожилыми родителями. А это люди, на которых они равнялись, просили их совета, ждали их одобрения, а теперь, получается, опираться не на кого. Теперь ответственность полностью лежит на них – вопросы здоровья, питания, проживания родителей теперь полностью на их детях.

На близких больного деменцией ложится большой груз – он должен научиться быть сдержанным, спокойным, говорить дружелюбно, несмотря на серьезный внешний стресс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На близких больного деменцией ложится большой груз – он должен научиться быть сдержанным, спокойным, говорить дружелюбно, несмотря на серьезный внешний стресс. Важно помнить и то, что больной не хочет вас обидеть или разозлить, он просто действует из той картины мира, которая из-за болезни у него складывается неправильно. Лучше всего наглядно демонстрировать больному, что от него требуется, – не стоит хватать, тянуть, это только усиливает страх, а соответственно, и сопротивление.

Елена Платова подчеркнула: такому пациенту необходимо давать возможность делать то, что он пока может. Если болезнь не отняла у него возможность вымыть посуду, протереть пыль, помыть овощи, собрать ягоды – пусть он этим занимается. Пусть это будет получаться у него не очень хорошо, но важно, чтобы он делал это как можно дольше. Например, если пожилой родственник просится сам сходить в санузел, то лучше помочь ему это сделать, а не надевать на него подгузник, даже несмотря на то, что его придется поднять и проводить до туалета.

«Для человека очень важно сохранять собственное достоинство, иметь возможность, пока есть силы и понимание, реализовать какие-то гигиенические или бытовые навыки самостоятельно. В процессе ухода за беспомощными пациентами очень важна деликатность», – подчеркнула врач-психиатр.

Снизить риск возникновения деменции можно на 40%

Психиатр однозначно подчеркнула, что в зоне риска по развитию деменции находится каждый, потому что в жизни много внешних факторов, которые могут сыграть с человеком злую шутку.

«При минимизации воздействия некоторых факторов можно снизить развитие деменции практически на 40% – это очень приличная цифра», – подчеркнула она.

Необязательно должны быть изнуряющие тренировки – прогулок или танцев вполне достаточно. Важно выбирать то, что человеку по душе Фото: © «Татар-информ»

Елена Платова перечислила то, благодаря чему можно спастись от старческого слабоумия.

Достаточный уровень образования. Начиная с детского возраста необходимо учиться, нельзя останавливать занятия по развитию в более зрелом и даже в пожилом возрасте. Высокая социальная активность. В любом возрасте необходимо общаться. Поддержание на хорошем уровне слуха и зрения. При их снижении информация воспринимается хуже – ограничения ведут к частичной изоляции человека, а это ведет к более быстрому развитию деменции. Психиатр посоветовала людям, у которых есть пожилые родственники, настоятельно рекомендовать им пользоваться хорошим слуховым аппаратом и носить подходящие очки. Физическая активность. Необязательно это должны быть изнуряющие тренировки, прогулок или танцев вполне достаточно. Важно выбирать то, что человеку по душе. Достоверно доказано, что профилактика и лечение лишь одного заболевания способствует снижению риска развития деменции, – речь о гипертонической болезни. Также надо быть внимательным, если в анамнезе есть сахарный диабет и ожирение. Прекращение употребления алкоголя и курения также снижает риск появления старческого слабоумия. Свой отпечаток на развитие деменции накладывает депрессия, поскольку при ней снижается уровень социальной и физической активности – человеку ничего не хочется. Если возникновение депрессии предупреждать или вовремя лечить, то риск развития деменции будет снижаться. Важно предотвращать травмы головы в быту и на производстве, ведь черепно-мозговые травмы впоследствии могут внести свой вклад в копилку развивающейся деменции.

Совсем недавно в Республиканскую психиатрическую больницу доставили бабушку, которая явно заблудилась Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Думали, бабушка просто хулиганит, а оказалось, у нее деменция»

Совсем недавно в Республиканскую психиатрическую больницу доставили бабушку, которая явно заблудилась. Она называла не свою фамилию, поэтому данные проверить было нельзя, ведь паспорта при себе у нее не было.

Родственники нашли ее через пять дней, когда начали уже просто обходить все больницы Казани, проверять всех поступивших без документов пожилых женщин.

«Когда она поступила, мы ее записали под данными, которые она дала. Пять дней никого не было, мы не предполагали, что кто-то найдется. Но тут пришел сын. Когда начали собирать сведения, я спросила у него: “Как же так? Ваша мама совсем ничего не помнит, не надо было допускать ее самостоятельного ухода из дома”. На что сын ответил, что она везде сама ходила, а еще этим летом возглавляла садоводческое товарищество. Вечерами, бывало, она ходила по квартире и говорила, что мыши мелькают, без причины перекладывала вещи с места на место, но близкие думали, что бабушка хулиганит. А еще сын вспомнил, что иногда она плохо спала», – рассказала Елена Платова.

Оказалось, что бабушка при поступлении в больницу назвала свои настоящие имя, отчество и дату рождения, фамилия же была выдуманная. Если бы родственники не начали проверять все больницы, ее бы так и не нашли. А ведь семья была уверена, что женщина абсолютно здорова.

Именно поэтому крайне важно быть внимательным к своим пожилым родственникам. Если общаетесь по телефону, не стоит задавать стереотипные вопросы: «Кушала, ли?», «Ничего ли не болит?». Лучше спросить: «Какое сегодня число?», «Какой день недели?», «Во сколько последний раз давление мерила, какое было значение?». И если бабушка или дедушка затрудняются ответить на такие вопросы, то стоит задуматься.

«Нередко пожилые забывают поесть, оставляют еду в холодильнике. Нередко внуки или дети, будучи у них в гостях, ставят в микроволновку еду разогреваться, а когда навещают родственника через несколько дней, обнаруживают эту же тарелку в микроволновке с испорченной едой. Вы принесли, поставили, а человек забыл – ел хлеб, печенье, то, что на виду было. Снижение памяти всегда начинается с фиксационной амнезии – это утрата памяти на текущие события», – подчеркнула доктор.

«Нередко пожилые забывают поесть, оставляют еду в холодильнике. Именно поэтому крайне важно быть внимательным к своим пожилым родственникам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Елены Платовой, плохая память у пожилых – это ненормально.

Доктор вспомнила еще один случай. В РКПБ обратилась женщина-медик со своей мамой. Семья поняла, что у пожилой женщины деменция, и прогрессировала болезнь достаточно быстро.

«Женщина говорила: “Когда мы начали у вас лечиться, целых полгода она была с нами такой, как всегда”. Пока человек себя обслуживает, все идет привычным путем», – отметила доктор.

О необходимости контролировать прием лекарств нередко близкие больного забывают, потом, как правило, обращаются с серьезным ухудшением, когда человек уже не может самостоятельно одеться, теряется на улице.

«Очень важно, чтобы ваш близкий человек был с вами как можно дольше таким, когда он способен понимать, кто вы, где он, кто он сам такой», – рассказала психиатр.

Когда пожилой человек узнает близких, может сам себя обслуживать, гулять – это дорогого стоит, подытожила специалист. Поэтому не стоит бояться обращаться к психиатру.

Очень важно следить за здоровьем больного деменцией – регулярно посещать с ним терапевта. Возможно, сам человек не будет ни на что жаловаться, подобно маленькому ребенку, но изменения здоровья можно заметить. Елена Платова подчеркнула: многие считают, что люди с тяжелой стадией деменции якобы излечиваются от всех соматических проблем, однако это миф.