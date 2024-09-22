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Общество 22 сентября 2024 09:49

Врач-невролог МКДЦ: В России недостаточно выявляют болезнь Альцгеймера

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Врач-невролог МКДЦ: В России недостаточно выявляют болезнь Альцгеймера
Юлия Житкова
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В России болезнь Альцгеймера регистрируется значительно реже, чем в других цивилизованных странах, из-за недостаточной выявляемости. Об этом заявила врач-невролог, руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Юлия Житкова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Здесь целый комплекс причин, они есть как со стороны населения, так и со стороны врачей, к сожалению», — констатировала доктор медицинских наук.

По словам специалиста, в стране «на сегодняшний день отмечается низкая информированность о заболевании, о первых симптомах болезни, а также склонность принимать проявления заболеваний за признаки нормального старения».

«В больницы обращаются не так много. При этом многие люди жалуются на ухудшение памяти», — заметила в связи с этим Житкова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что рост заболеваемости болезнью Альцгеймера носит мировой характер и вызван увеличением продолжительности жизни.

«Растет <...> возраст ассоциированных заболеваний. Поэтому такая статистика связана с старением населения. Но <...> есть меры по снижению риска», — подчеркнула врач.

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