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Врач-невролог МКДЦ: В России недостаточно выявляют болезнь Альцгеймера
В России болезнь Альцгеймера регистрируется значительно реже, чем в других цивилизованных странах, из-за недостаточной выявляемости. Об этом заявила врач-невролог, руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Юлия Житкова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Здесь целый комплекс причин, они есть как со стороны населения, так и со стороны врачей, к сожалению», — констатировала доктор медицинских наук.
По словам специалиста, в стране «на сегодняшний день отмечается низкая информированность о заболевании, о первых симптомах болезни, а также склонность принимать проявления заболеваний за признаки нормального старения».
«В больницы обращаются не так много. При этом многие люди жалуются на ухудшение памяти», — заметила в связи с этим Житкова.
Кроме того, она обратила внимание на то, что рост заболеваемости болезнью Альцгеймера носит мировой характер и вызван увеличением продолжительности жизни.
«Растет <...> возраст ассоциированных заболеваний. Поэтому такая статистика связана с старением населения. Но <...> есть меры по снижению риска», — подчеркнула врач.
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