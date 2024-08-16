Почетный донор, художник, спец по нефтетендерам: ГСИ посвятила проект деменции

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка необычных фотопортретов «Линия жизни». Ее персонажами стали 34 человека с деменцией, для которых стилисты подобрали созвучные их профессиям и увлечениям образы, а фотограф Артем Мохов постарался запечатлеть на портретах уютными и светлыми.

В день вернисажа зал галереи был заполнен первыми посетителями. Пришли врачи, лечащие пациентов с деменцией, родственники тех, кого коснулось это заболевание, а также некоторые из участников фотопроекта. Деменция поражает людей самых разных профессий — представителей и физического, и интеллектуального труда.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди тех, чьи портреты представлены на выставке, есть и почетный донор крови, и профессиональный художник, и мастер по пошиву обуви на фабрике «Спартак», и повар, заведующая кулинарным производством, и специалист по трендам в крупной нефтяной компании с музыкальным и экономическим образованием.

Люди с деменцией — это те самые старики, поиску которых посвящены расклеенные на улицах и во дворах домов объявления: «Потерялась пенсионерка/пенсионер…».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Болезнь характеризуется угасанием мыслительных функций, забыванием актуальной, необходимой для повседневной жизни информации и навыков — пожилой, как правило, человек постепенно будто остается мыслями только в молодости или детстве. Деменция прогрессирует, и со временем такой пациент уже не встает с постели, приковывая к себе и к круглосуточному присмотру за собой своих близких.

«До этой фотосессии у меня был опыт работы с пожилыми людьми — как раз незадолго до этой съемки я снимал для фотопроекта последних ветеранов Великой Отечественной войны. Но там другое дело: они хорошо помнили весь свой жизненный путь, но хотели, чтобы их запечатлели бравыми, боевыми мужиками. А герои этого проекта как дети. Некоторые на следующей нашей встрече в пансионате уже не помнили, что их-то я уже снимал в прошлый раз. При этом они выстраивались в очередь, женщины прихорашивались: даже с этим диагнозом женщины остаются женщинами, флиртуют…» — рассказал о съемках Артем Мохов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фотография стала для Мохова профессией примерно с 2018 года. До этого выпускник Казанского энергоуниверситета занимался вместе с женой ландшафтным дизайном, расписывал детские сады. А потом понял, что через объектив ему интереснее смотреть на мир и быть в творчестве.

«Больше всего из героев этого проекта мне запомнилась Оля. Она самая молодая сейчас, и, кажется, ей было всего 45, когда ей поставили диагноз „деменция”. У нее и мама около лет 50 ушла от этой болезни. Самое удивительное, что она пианистка, в последнее время работала, преподавая фортепиано, с детьми с задержкой развития, а ведь говорят, что у людей, чей труд связан с работой руками, с мелкой моторикой, мозг работает по-другому, он более активен, и они вроде как меньше должны быть подвержены деменции. Как я знаю, с момента съемок состояние Оли еще ухудшилось», — поделился фотограф.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каждые три секунды, подчеркнул он, в мире ставятся диагнозы «деменция» и «болезнь Альцгеймера». Последняя, к слову, — основной фактор риска деменции. Также ей с большей вероятностью подвержены курильщики, диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, конечно, те, кто мог унаследовать предрасположенность к заболеванию от своих близких.

В мире людей с деменцией сейчас примерно 50 млн. По прогнозам, к 2050 году их будет уже 152 млн. В России, согласно очень условным данным, таких пациентов около 2 млн. Не все могут распознать болезнь сразу, не все знают, к кому обращаться, и не все из-за стеснения идут к врачу с такой проблемой. Фотопроект «Линия жизни» создавался совместно со специалистами Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Эта выставка — особенная. Если в обычном проекте мы получает эмоции от эстетики созерцания художественного проекта, то здесь совершенно иное. Но любое дело обречено на успех, если ты любишь то, что делаешь. Каждый, кто прикоснулся к этому проекту, оставил в нем частичку своей души. Тема эта общая, она касается всех. Я благодарю команду фото- и видеопроизводства, всех стилистов, которые создали минутку счастья и удовольствия для наших моделей. Отдельное спасибо участникам, что не постеснялись рассказать о своей болезни. Мы планируем сделать этот проект транзитным — пусть он будет на здоровье и во благо!» — подчеркнула доктор медицинских наук, руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств, главный внештатный специалист по неврологии Управления здравоохранения по Казани Юлия Житкова.

Около 300 пациентов с деменцией могут принять пять специализированных частных пансионатов Казани. И этих мест остро не хватает, несмотря на то, что содержание в них обходится примерно в 60 тыс. рублей каждый месяц. В государственных психоневрологических больницах разместить пациента еще сложнее.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я рада, что тема деменции перестает быть табуированной. Я пришла сюда со своей мамой. Настолько тяжело окунуться и жить с этой проблемой. Фото — самое лучшее, что смогли вытащить на поверхность доктора из этих пациентов. На них они смогли раскрыться, мы их видим чуть-чуть другими. Дома большая нагрузка ложится на членов семьи. Если это один на один — это ад адский. Человек перестает быть той личностью, которую мы любим. Они становятся совершенно другими людьми, они нормально разговаривают, они нормально отвечают, а самая первая функция выключается по гигиене. Когда ты за таким человеком ухаживаешь, во всё это погружаешься, ты перестаешь быть собой. Они очень хорошо едят и иногда требуют поесть по 15 раз в день… Так что уже нет сил их обнять, спеть им песню — выгорание страшнейшее. Мы никогда их не сможем до своего уровня поднять, но они нас очень активно опускают вниз», — призналась дочь одной из героинь фотопроекта Элла Горбунова.

После открытия выставки руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств прочитала лекцию о деменции. Двадцать первого сентября в Галерее современного искусства расскажет о причинах, первых признаках и мерах профилактики болезни врач-невролог высшей категории Армине Гаспарян.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Знания о болезни, уверены соорганизаторы выставки, позволят в значительной степени снизить риск ее развития и таким образом «переписать» линии жизни. Они надеются, что выставка позволит сделать акцент на необходимости доброжелательно относиться к людям с таким диагнозом, поддержать родственников пациентов и помочь им сохранить добрую память о заболевших.

Артем Мохов после церемонии открытия выставки был принят в Союз фотографов Республики Татарстан. Удостоверение ему вручила председатель организации Виктория Шигапова.

Фотовыставку «Линии жизни» можно посмотреть бесплатно в Галерее современного искусства до 29 сентября.