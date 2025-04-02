Врач из Татарстана и ее дети вернулись в Россию после крушения батискафа в Хургаде

Педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина вместе с двумя дочерьми, пережившими крушение батискафа у берегов египетского курорта Хургада, вернулась в Россию и направляется домой в Уруссу, пишет РИА Новости.

Также стало известно, что тело ее супруга, погибшего Равиля Валиуллина, будет доставлено в Россию в ближайшее время.

Во время отдыха в Египте супруги-врачи Кристина и Равиль Валиуллины вместе с дочерями 10 и 15 лет оказались на борту батискафа, который потерпел крушение. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин ранее заявлял, что состояние Кристины Валиуллиной стабильно, ее жизнь вне опасности. Он также уточнил, что обе девочки тоже находились в больнице.

Батискаф, перевозивший 45 российских туристов, потерпел аварию неподалеку от Хургады 27 марта. По данным российского генконсульства и властей египетской провинции Красное море, трагедия унесла жизни шести россиян, включая двоих детей.