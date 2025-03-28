Глава Минздрава РТ рассказал о состоянии здоровья врача, пострадавшей в Хургаде

Состояние пострадавшей при крушении батискафа в Хургаде врача-педиатра Кристины Валиуллиной стабильное, угрозы ее жизни нет. Двое детей также находятся в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.

«Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице», – написал он.



При этом он отметил, что информацией о судьбе мужа Кристины Равиле Валиуллине ведомство на данный момент не располагает.



В ближайшее время главный врач Уруссинской ЦРБ полетит в Хургаду, чтобы на месте оказать содействие и поддержать коллег.

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