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Общество 28 марта 2025 15:13

Глава Минздрава РТ рассказал о состоянии здоровья врача, пострадавшей в Хургаде

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Состояние пострадавшей при крушении батискафа в Хургаде врача-педиатра Кристины Валиуллиной стабильное, угрозы ее жизни нет. Двое детей также находятся в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.

«Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице», – написал он.

При этом он отметил, что информацией о судьбе мужа Кристины Равиле Валиуллине ведомство на данный момент не располагает.

В ближайшее время главный врач Уруссинской ЦРБ полетит в Хургаду, чтобы на месте оказать содействие и поддержать коллег.

Накануне весь Татарстан был в шоке от новостей о гибели супругов-врачей. «Татар-информ» собрал все, что известно о трагедии и ее последствиях на данный момент, подробнее в материале.

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