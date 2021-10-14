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Ру Тат
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14 октября 2021  15:14

Впервые за время пандемии в РФ выявили более 31 тыс. заражений коронавирусом за сутки

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В России зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом Covid-19 за всю эпидемию. За минувшие сутки прирост заболевших составил 31 тыс. 299 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Кроме того, в Москве сегодня выявили рекордное число новых зараженных — 6712 человек. Последний раз такие высокие показатели заболеваемости в столице страны фиксировали в июле. 

Помимо этого, высокий прирост суточной заболеваемости отмечается в Санкт-Петербурге (2345), а также в Московской (1911), Самарской (754) и Нижегородской (682) областях.

Прививочная кампания в России продолжается. Более 43 млн человек уже завершили вакцинацию от коронавируса. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от коронавируса.

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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