В Татарстане за неделю подорожали овощи

В Татарстане за неделю, с 28 октября по 5 ноября, капуста, морковь, лук, картошка, свекла, огурцы и бананы выросли в цене сильнее всего.

Согласно данным Татарстанстата, капуста подорожала до 30,57 рубля (+2,19 рубля за 1 кг), огурцы – до 106,9 рубля (+7,07 рубля), морковка - до 29,87 рубля (+1,68 рубля), лук – до 35,65 рубля (+2 рубля), картошка – до 34,24 рубля (+1,75 рубля). Свекла теперь стоит 36,19 рубля (+1,43 рубля), а бананы - 151,16 рубля (+4,47 рубля).

Существенно дороже стало и сливочное масло в Татарстане – на 43 рубля или до 950,04 рубля за кг.

Дорожала на этой неделе и молочка. Например, сметана и творог стали дороже на 2%.

При этом есть и продукт, который за неделю стал дешевле, а именно колбаса полукопченая (576,92 рубля за кг, что на 1% меньше, чем неделей ранее).