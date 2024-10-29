«Это сговор или осеннее обострение»: что происходит с ценами на сливочное масло в России

В России в рознице существенно подорожало сливочное масло

Фото: © «Татар-информ»

«Повышение цен – результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания»

В России в рознице существенно подорожало сливочное масло. По последним данным Росстата, на 21 октября, цена 1 кг сливочного масла в РФ в среднем составила 1 074 рубля0 16 копеек, тогда как на 9 января она была на уровне 865 рублей 85 копеек за кг. Стоимость выросла почти на четверть.

В СМИ связали рост цен на масло с дефицитом на рынке, якобы несколько производителей заявили о снижении объемов выпуска продукции.

«“Союзмолоко” не получал уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска. На рынке нет дефицита по данной категории. Масло производится большим количеством молокоперерабатывающих предприятий», – прокомментировала «Татар-информу» директор по связям с общественностью «Союзмолока» Мария Жебит.

По ее словам, часть внутреннего спроса обеспечивается импортными поставками – всего около 25% от общего спроса. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте, подчеркнула она.

«Важно понимать, что наблюдаемое повышение цен – результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания. По итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%», – сообщила представитель «Союзмолока».

В Татарстане средняя цена на сливочное масло существенно ниже, чем в целом по России Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Полки полные, масло имеется»

В Татарстане средняя цена на сливочное масло существенно ниже, чем в целом по России. По данным Росстата, на 21 октября она достигает 885 рублей 80 копеек за кг. Хотя рост тоже существенный, цены с начала года выросли почти на треть.

В Татарстане ситуация с наличием сливочного масла на складах и прилавках магазинов стабильная, дефицита нет. Все предприятия республики по производству этой продукции работают в штатном режиме, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Специалисты министерства объехали все магазины и убедились, что ассортимент продукции такой же большой, как и был, полки полные, масло имеется. На сегодня все предприятия республики, которые производят сливочное масло, работают на том же уровне. Даже есть те, кто увеличил его производство», – заявил глава Минсельхозпрода.

Марат Зяббаров заверил, что дефицита сливочного масла в Татарстане нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан производит масла больше, чем потребляет

Предпосылок для дефицита как сырья, так и конечной продукции, сливочного масла, в Татарстане нет, заверил Зяббаров.

По его словам, за восемь месяцев этого года в республике произвели более 14,3 тыс. тонн сливочного масла, тогда как внутреннее потребление составило 9,7 тыс. тонн. Остальное масло пошло на реализацию за пределами региона.

Альметьевский молочный комбинат за девять месяцев нарастил объем производства на 18,2%, «Алабуга Соте» – на 4%. Объемы выпуска у Зеленодольского молочноперабатывающего комбината, «Агросилы», высокогорского молочного кооператива «Елмай» и сельхозпотребкооператива «Фаиза» остались на прежнем уровне.

К слову, в кооперативе «Елмай» информагентству подтвердили, что сливочное масло производится в тех же объемах. Кроме того, нет проблем с поставщиками сырья – молоко продолжает поступать в таком же количестве.

По словам Фариды Гайнутдиновой из Сабинского сельскохозяйственного потребкооператива «Каймак», искусственного ажиотажа на их сливочное масло нет. «Ажиотаж бывает, но только потому, что нашу продукцию любят и с удовольствием ее покупают. Люди ищут наши точки продаж. У нас в Богатых Сабах есть цех, мы там производим масло из сливок. За день это тысяча упаковок, или 500 кг масла. В Кукморском районе у нас есть колхоз, где приобретаем молоко», – рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

За восемь месяцев этого года в республике произвели более 14,3 тыс. тонн сливочного масла Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Факторы роста стоимости масла

Масло – это один из самых молокоемких продуктов, поэтому для увеличения его производства необходимо больше сырья. По информации «Союзмолока», в частности, для производства 1 кг масла нужно от 20 до 23 кг сырого молока.

Средняя отпускная цена молока у сельскохозяйственных организаций Татарстана сейчас составляет 38 рублей за килограмм – на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И это несмотря на то, что производство молока выросло на 4%.

«Кредитная нагрузка у всех заводов есть, она тоже увеличивается из-за ставки рефинансирования. И предприятиям нужно увеличивать зарплаты», – подчеркнул Зяббаров.

Кроме того, выросли расходы на корма, премиксы, кормовые добавки и биологическую защиту предприятий. Производители молока, так же как и переработчики, отметили увеличение затрат, связанных с оплатой труда, логистикой, а также из-за повышения цен на энергоносители, роста ключевой ставки, сейчас она достигла 21%.

Производство сливочного масла не снизилось по сравнению с прошлым годом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не ожидаем сильного снижения спроса на молочную продукцию»

Генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов назвал еще один фактор повышения цен на сливочное масло – рост спроса среди населения на молочную продукцию. Второй год подряд в России он увеличивается на 5 – 6%, на сливочное масло за год вырос на 7%.

«В начале 2023 года был рост цен на мясо птицы, свинину и яйца. Соответственно, население переключилось на молочную продукцию», – отметил он.

По мнению гендиректора Татмолсоюза, при росте цен на готовую молочную продукцию население может снова переключиться на мясо птицы и свинину. «Когда нынешняя ситуация выровняется, этот фактор тоже может сыграть роль. И здесь ничего хорошего для молочной отрасли мы не видим», – подчеркнул он.

Пирогов также заверил, что дефицита сливочного масла сейчас нет, и его производство не снизилось по сравнению с прошлым годом. При этом из-за повышения цен на эту продукцию население стало отдавать предпочтение спредам (растительный аналог сливочного масла) и маргарину. Их потребление в январе – июле в России уже выросло на 5%.

Средняя отпускная цена молока у сельскохозяйственных организаций Татарстана сейчас составляет 38 рублей за килограмм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надо наращивать производство качественных показателей сырого молока»

Производство молока увеличивается с каждым годом в России, в том числе и в Татарстане. Но нет роста качественных показателей в этом продукте – жиров и белков, заметил Пирогов.

«В среднем жиры на уровне 3,5 – 3,6%. Хотя в 2022 и 2023 годах показатель был на уровне 3,8 – 3,9%. Это тот составляющий компонент, который идет на жиросодержащие молочные продукты. Это не только масло, но и сливки, сметана, сыры и так далее. Надо наращивать производство качественных показателей сырого молока. Нужно работать с рационами коров, с их генетикой», – заявил он.

По словам гендиректора Татмолсоюза, в прошлом году цены на сырое молоко были сильно снижены – до 25 – 26 рублей за кг. То есть отпускная цена была ниже себестоимости производства молока.

Производство молока увеличивается с каждым годом в России, в том числе и в Татарстане Фото: © «Татар-информ»

«Поэтому предприятия оптимизировали рационы для коров. При этом снижались составляющие, которые влияют на показатели жира и белка в молоке. Оптимизировать рацион можно, но обратно нарастить сложнее. Вот уже год прошел, а эти показатели так и не выросли. Сегодня цена на сырое молоко приблизилась к 46 – 47 рублей за кг без НДС. Сам рынок задает стимул, чтобы наращивать эти показатели, но это так быстро не происходит. Изменение рациона занимает длительный промежуток», – констатировал собеседник информагентства.

По его мнению, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, важно наращивать производство сырого молока. А для этого нужны инвестиционные проекты, связанные со строительством новых ферм, модернизация животноводческих комплексов. В свою очередь из-за длительных сроков окупаемости таких проектов необходимы доступные кредиты и другие меры господдержки.

«Инвесткредиты сегодня стали дорогие, даже с учетом капексов (CAPEX, это капитальные затраты – прим. Т-и), которые были на строительство и модернизацию. В 2023 – начале 2024-го можно было говорить, что компенсировали до 25% затрат на стройку. Инвесткредиты более-менее в рентабельность выводили. Окупаемость строительства фермы в среднем составляла 7 – 8 лет. Сегодня срок окупаемости при больших затратах уже 10 – 12 лет. А реальный срок эксплуатации коровы – 3,5 года. То есть должно смениться поколение, чтобы окупить современную ферму», – заключил Пирогов.

Камияр Байтемиров допустил, что произошел некий «сговор между торговыми сетями и переработчиками» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Удивило, что не торговые сети выступили с инициативой о повышении цен»

«Для меня удивительно, что цены на зерно падают, а цены на хлеб растут. Парадокс. Производство молока увеличиваем, цены на него сейчас не падают, а на молочную продукцию поднялись. Наверное, кое у кого осеннее обострение», – прокомментировал «Татар-информу» ситуацию с ростом цен на сливочное масло председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

Он даже допустил, что произошел некий «сговор между торговыми сетями и переработчиками».

«Меня удивило, что не торговые сети выступили с инициативой о повышении цен, а выступили переработчики от имени сельхозтоваропроизводителей. Все это должно регулироваться соответствующими органами власти и управления, которые призваны следить за состоянием цен. Должны подчиняться законам, а не чьим-то желаниям», – заявил Байтемиров.