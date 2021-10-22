Впервые с начала эпидемии в России выявили более 37 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В России вновь обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки выявлен 37 141 заразившийся, что стало новым максимумом с начала пандемии, сообщает федеральный Оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Московской области (2428).

Накануне, 21 октября, было зафиксировано 36 339 заражений. Отсюда следует, что темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки ускорился с 0,45% до 0,46%.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Российский лидер также призвал россиян вакцинироваться, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса и избежать тяжелых последствий болезни.