Впервые с 1 марта курс доллара опустился ниже 90 рублей

28 марта курс доллара впервые с 1 марта составил менее 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

В течение дня американская валюта снижалась и к вечеру (17:30 по Москве) ее курс составил 89,85 руб.

Рубль растет на российском валютном рынке шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, это связано с ожиданием нового этапа российско-украинских переговоров, который пройдет 29 марта в Стамбуле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в условиях повышенной волатильности на валютном рынке Центробанк расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.