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Экономика
28 марта 2022  18:08
Дарья Сайфиева

Впервые с 1 марта курс доллара опустился ниже 90 рублей

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28 марта курс доллара впервые с 1 марта составил менее 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

В течение дня американская валюта снижалась и к вечеру (17:30 по Москве) ее курс составил 89,85 руб.

Рубль растет на российском валютном рынке шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, это связано с ожиданием нового этапа российско-украинских переговоров, который пройдет 29 марта в Стамбуле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в условиях повышенной волатильности на валютном рынке Центробанк расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.

 

#Московская биржа #курс доллара #экономика
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