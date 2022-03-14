Банк России расширит временной диапазон расчета курса доллара к рублю

Банк России в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00–11:30 мск.

«Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня», – говорится в пресс-релизе.

Решение принято в целях «повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю».

Проект указания ЦБ направил на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.