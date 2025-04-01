Возвращение к мирной жизни: как в Нижнекамске помогают трудоустройству участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские предприятия активно занимаются трудоустройством участников специальной военной операции. Одним из лидеров в этом направлении стал трест, который не только предоставляет рабочие места, но и обучает новым профессиям.

Учебный цех предприятия – первое место, куда попадают новобранцы. Здесь будущие слесари-ремонтники проходят двухнедельное обучение, где получают как теоретические знания, так и практический опыт. Руководитель группы знакомит сотрудников с процессом ремонта теплообменников, технике безопасности уделяется особое внимание.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Приходят люди, которые раньше никогда не работали на химическом производстве. У нас опасное производство, поэтому приходится обучать их с нуля», – рассказывает один из инструкторов.

Фидаиль Зарипов – один из первых добровольцев отряда «Барс». После возвращения с фронта он помогал доставлять гуманитарный груз в зону спецоперации, а затем решил освоить новую профессию. Теперь он работает в тресте «Татспецнефтехимремстрой» слесарем-ремонтником.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«После возвращения мне нужно было немного восстановить здоровье. В конце ноября я обратился в центр занятости, и мне предложили пойти в эту организацию. Я согласился, тем более что здесь оказалось много моих друзей. Тут обучают, есть социальная поддержка, а дальше все зависит от самого человека», – делится Зарипов.

Пока он – единственный участник СВО на этом предприятии, но руководство обещает ему все социальные гарантии и достойную зарплату – более 100 тысяч рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Генеральный директор компании Федор Томилов отмечает, что предприятие тесно сотрудничает с центром занятости. Сейчас на передовой находятся 42 сотрудника, и после их возвращения им также будут предложены рабочие места.

«Мы работаем с семьями наших сотрудников, ждем их возвращения и готовы предоставить им работу. Вакантных мест у нас достаточно – более 70 специальностей. Готовы принять еще не один десяток участников СВО, обучить их и дать хороший старт в мирной жизни», – подчеркнул Томилов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы готовят к отправке новую партию шефской помощи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.